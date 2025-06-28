Пограничники нашли рекордную партию кокаина в британском порту

Британские пограничники обнаружили одну из крупнейших партий кокаина в истории. Об этом пишет The Independent .

Власти сообщили о 2,4 тоннах кокаина, прибывших в Англию из Панамы. Наркотики стоимостью 132 миллиона долларов обнаружили в порту London Gateway под контейнерами на панамском судне.

Британское МВД сообщило о крупнейшей за последние годы конфискации кокаина. Газета, ссылаясь на Национальное агентство по борьбе с преступностью, сообщила, что британский рынок кокаина — один из крупнейших в Европе.

Ранее в порту Пуэрто-Боливар-де-Мачала в Эквадоре обнаружили более трех тысяч упаковок кокаина общим весом свыше трех тонн. Наркотики были спрятаны в грузовом контейнере с бананами и предназначались для отправки в Россию.