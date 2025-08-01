Пограничникам в европейской стране разрешили стрелять по мигрантам из водяных пушек

В Польше пограничникам разрешили использовать водяные пушки, антидроновые ружья и другие спецсредства против незаконных мигрантов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ местного МВД.
«Данная мера преследует цель повышения эффективности при отражении попыток силового преодоления государственной границы в свете продолжающегося миграционного давления», — говорится в распоряжении.
Также в документе отметили, что мера позволит усилить безопасности самих сотрудников погранохраны при возможных столкновениях с агрессивными личностями.
Ранее стало известно, что Польша может стать временным союзником России. По словам директора Центра прикладной социологии и политологии Геннадия Подлесного, около половины польского населения хочет избежать потоков мигрантов, в том числе с Украины.
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