Пограничникам США приказали немедленно депортировать нелегальных российских мигрантов

NYP: пограничникам в Калифорнии приказали депортировать мигрантов из России

Фото: Pixabay

Пограничная служба в штате Калифорния получила указание немедленно депортировать задержанных нелегальных мигрантов из России и еще пяти старн бывшего Советского Союза. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США», — процитировало издание.

Мигранты из остальной части восточного полушария имеют возможность пребывать в США на время разбирательства их дел, отметили в газете.

Помощники бывшего президента США Дональда Трампа составили планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Согласно прогнозам, власти могут депортировать около 20 миллионов человек.

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