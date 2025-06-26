Польский Сейм одобрил выход из конвенции о запрете противопехотных мин

Сейм Польши принял закон о денонсации Оттавской конвенции, которая запрещает применение, хранение и производство противопехотных мин. Об этом сообщило издание WNP .

За денонсацию проголосовали 413 депутатов. Против выступили 15 парламентариев, трое воздержались. После голосования законопроект передадут в сенат и на подпись президенту Анджею Дуде.

Ранее польское руководство приняло решение установить противопехотные мины в качестве элемента оборонительных укреплений «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией. эту информацию подтвердил замминистра обороны республики Павел Бейда.

Он рассказал, что для использования мин стране придется денонсировать Оттавскую конвенцию. Министр добавил, что вопрос безопасности на российской и белорусской границе очень важен для Польши, и у нее есть возможность произвести боеприпасы. Выпуском мин займутся заводы Польской оружейной группы.