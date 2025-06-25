Погода в Бразилии и Вьетнаме повлияла стоимость кофе

Экономист Смирнов: цены на кофе снизились из-за погоды в Бразилии и Вьетнаме

Мировые цены на кофе снизились из-за благоприятной погоды в Бразилии и Вьетнаме, а также снижения спроса на биржах. Об этом сообщил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов в беседе с РИА «Новости» .

По данным биржи ICE, цены на арабику снизились на 4,7%, достигнув минимального значения с декабря 2024 года — 6 856 долларов за тонну. Одновременно сентябрьские фьючерсы на робусту подешевели на 5,63%, опустившись до 3 634 долларов за тонну — самого низкого показателя с 21 мая 2024 года.

«Ключевой причиной снижения цен стало улучшение прогнозов по урожаю кофе в Бразилии — крупнейшем мировом производителе, обеспечивающем около 40% глобальных поставок», — сказал эксперт.

Помимо этого, идет стабильный сбор урожая, это снизило опасения по поводу дефицита предложения.

Цены снизились на фоне улучшения погоды. Например, в бразильском штате Минас-Жерайс, обеспечивающем около 50% всех кофейных зерен в стране, за неделю до 14 июня зафиксировали 10,6 миллиметров осадков — это 131% от исторической нормы для этого времени года.

Помимо этого во Вьетнаме, который стал крупнейшим производителем ребусты, тоже прогнозируются ежедневные дожди.

Ранее инвестэксперт Кирилл Селезнев призвал не инвестировать в кофе всерьез. По его словам, это может обернуться потерей денег.