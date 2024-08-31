Погибший при крушении F-16 украинец агитировал за передачу Киеву самолетов

Украинский летчик Месь агитировал за передачу Киеву боевых самолетов Запада

United States Air Force
Фото: United States Air Force

Погибший в результате крушения переданного Украине истребителя F-16 летчик Алексей Месь активно агитировал за передачу ВСУ западных самолетов. Об этом в социальной сети X сообщила неправительственная организация Wingmen for Ukraine.

«Месь не только являлся опытным пилотом, но и выступал за расширение военных возможностей Украины. Вместе с покойным коллегой Андреем Пильщиковым он посетил США в 2022 году, чтобы лоббировать поставки для Украины истребителей F-16», — заявили авторы материала.

На прикрепленных к посту фотоснимках можно увидеть, как два украинца позируют на фоне Капитолийского холма в Вашингтоне, где находится конгресс. По кадрам можно сделать вывод, что Месь и Пильщиков также посещали эфир американского телеканала CNN.

Генштаб ВСУ в четверг признал потерю переданного ВСУ истребителя F-16, причины крушения установит специальная комиссия.

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