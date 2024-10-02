Погибнут десятки тысяч человек. США предупредили о приближении мегашторма

Аналитик Фокс: череда мощных штормов может унести десятки тысяч жизней в США

Мощнейший ураган, способный унести десятки тысяч жизней, может случиться в США к 2100 году, заявил журналист и мореплаватель Портер Фокс. В своей книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают» он предупредил о невиданных ранее масштабах разрушений.

Возможный мегашторм Фокс назвал ураганом «Даниэль».

«Разрушения будут иметь масштабы, невиданные на северо-востоке, больше похожие на циклон в поймах Индии или Бангладеш, чем на ветровые явления в трех штатах», — процитировала мореплавателя газета Daily Mail.

Фокс сделал такой прогноз, ознакомившись с трудами ученых. По мнению журналиста, от «Даниэля» могут погибнуть до 40 тысяч человек.

На юго-востоке США бушует ураган «Хелен». Его жертвами стали минимум 116 человек.