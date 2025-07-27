Поезд сошел с рельсов в лесистой местности на юго-западе Германии недалеко от города Биберах. Информационное агентство DPA сообщило, что в результате аварии погибли несколько человек.
По данным издания Bild, несколько вагонов полностью сошли с путей и упали на насыпь среди деревьев. Часть вагонов оказалась на боку, а один из них получил серьезные повреждения крыши.
На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Спасательные службы проводят осмотр вагонов и оценивают масштабы происшествия и оказывают помощь пострадавшим.
Ранее в Подмосковье электропоезд снес с путей двух подростков. Младшему школьнику всего 14 лет, а его товарищ лишь годом старше.
В ДНР восстановят около 4 тысяч объектов
Стала известна судьба пропавших без вести после взрыва в Саратове
ВОЗ зафиксировала пик смертности от недоедания в Газе
Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Германии, есть погибшие
Французы назвали атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» монстром
Фольклорная группа «Бурановские бабушки» выступила в Серпухове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте