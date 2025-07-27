Поезд с пассажирами сошел с рельсов в Германии, есть погибшие

DPA: на юго-западе Германии при сходе с рельсов поезда погибли несколько человек

Поезд сошел с рельсов в лесистой местности на юго-западе Германии недалеко от города Биберах. Информационное агентство DPA сообщило, что в результате аварии погибли несколько человек.

По данным издания Bild, несколько вагонов полностью сошли с путей и упали на насыпь среди деревьев. Часть вагонов оказалась на боку, а один из них получил серьезные повреждения крыши.

На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб. Спасательные службы проводят осмотр вагонов и оценивают масштабы происшествия и оказывают помощь пострадавшим.

Ранее в Подмосковье электропоезд снес с путей двух подростков. Младшему школьнику всего 14 лет, а его товарищ лишь годом старше.