Поезд протаранил вышедшее на рельсы стадо слонов в Индии

Стадо из восьми слонов погибло в столкновении с пассажирским поездом в штате Ассам на востоке Индии. Состав следовал в Нью-Дели, когда животные вышли на рельсы. Как сообщила газета The Times of India , на месте погибли трое взрослых слонов и четверо детенышей.

От удара пять вагонов и локомотив слетели с путей, но среди пассажиров и работников состава никто не пострадал.

В пресс-службе Северо-Восточной пограничной железной дороги Индии заявили, что участок путей получил серьезные повреждения, поэтому все проходящие составы пустили в обход на время ремонта.

Глава правительства штата Ассама Химанта Бисва Сарма потребовал провести расследование причины гибели слонов после столкновения с поездом.

«Я поручил Департаменту лесного хозяйства провести детальное расследование этого случая и принять меры по дальнейшему обеспечению безопасности наших коридоров для диких животных, особенно в сезоны с низкой видимостью», — заявил премьер-министр журналистам.

В начале декабря дикий слон насмерть затоптал сотрудника Департамента службы охраны дикой природы, который занимался подсчетом количества тигров в лесном массиве индийского штата Керала.

Как сообщили в пресс-службе полиции, взбешенный появлением людей слон напал на группу сотрудников департамента. Большая часть из них разбежалась, а 52-летний переписчик споткнулся и упал под ноги животного.