Дикий слон затоптал лесничего в индийском штате Керала
Занимавшийся переписью тигров в лесном массиве индийского штата Керала 52-летний сотрудник департамента службы охраны дикой природы погиб от нападения слона. Об этом со ссылкой на полицию штата сообщил телеканал NDTV.
Правоохранители заявили, что животное напало на группу сотрудников департамента. Люди в панике разбежались, а 52-летний мужчина упал прямо под ноги взбешенного гиганта.
Двое его коллег получили легкие травмы. Тело погибшего слон утащил и выбросил в ближайший район, поэтому поиски останков заняли некоторое время.
В начале июня две пожилые туристки погибли после нападения слонихи в Национальном парке «Южная Луангва» в Замбии. В полиции уточнили, что жертвами стали приехавшие в Африку гражданки Великобритании и Новой Зеландии.
Во время прогулки на них набросилась слониха, защищавшая детеныша. Сопровождавшие женщин экскурсоводы пытались отогнать зверя выстрелами, но он на них не отреагировал.