Дикий слон затоптал лесничего в индийском штате Керала

Занимавшийся переписью тигров в лесном массиве индийского штата Керала 52-летний сотрудник департамента службы охраны дикой природы погиб от нападения слона. Об этом со ссылкой на полицию штата сообщил телеканал NDTV .

Правоохранители заявили, что животное напало на группу сотрудников департамента. Люди в панике разбежались, а 52-летний мужчина упал прямо под ноги взбешенного гиганта.

Двое его коллег получили легкие травмы. Тело погибшего слон утащил и выбросил в ближайший район, поэтому поиски останков заняли некоторое время.

В начале июня две пожилые туристки погибли после нападения слонихи в Национальном парке «Южная Луангва» в Замбии. В полиции уточнили, что жертвами стали приехавшие в Африку гражданки Великобритании и Новой Зеландии.

Во время прогулки на них набросилась слониха, защищавшая детеныша. Сопровождавшие женщин экскурсоводы пытались отогнать зверя выстрелами, но он на них не отреагировал.