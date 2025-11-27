Поезд на юго-западе Китая сбил строителей на рельсах, 11 человек погибли

В городе Куньмин на юго-западе Китая, в провинции Юньнань, поезд, проводивший испытания сейсмической аппаратуры, наехал на рабочих. В результате ЧП погибли 11 человек, двое получили ранения. Об этом сообщило городское железнодорожное управление соцсети Weibo .

«Поезд № 55537, проводивший испытания сейсмического оборудования, при прохождении поворота в районе станции „Лоянчжэнь“ городского округа Куньмин сбил строителей, вышедших на пути», — заявили в сообщении.

После происшествия железнодорожное управление сразу задействовало план экстренного реагирования и вместе с представителями местной администрации начало операцию по спасению.

Движение на станции «Лоянчжэнь» уже восстановили, двум пострадавшим оказывают помощь врачи. По факту случившегося началось расследование.

