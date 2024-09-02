Американец уснул на рельсах и чуть не потерял руку из-за поезда

Fox News: уснувшему на рельсах жителю Мичигана чуть не оторвало руку

Фото: Unsplash

Житель Мичигана уснул на рельсах. Проезжавший по этим путям грузовой поезд двигался с небольшой скоростью и быстро остановился, мужчина чуть не лишился руки. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Руку американца зажало между колесом, осью локомотива и частью мотора поезда. Место ЧП находилось на холме, поэтому спасателям пришлось добираться к путям с помощью лестниц. Они не могли освободить руку 20-летнего мужчины и собирались ее ампутировать, но в последний момент ее все-таки удалось вытащить. По информации телеканала, спасательная операция заняла два часа.

В августе в Новосибирске дежурная по переезду спасла от несущегося поезда рассеянную женщину, которая стояла рядом с железнодорожными путями и не заметила предупреждений. Железнодорожница оттолкнула ее буквально за несколько секунд до того, как проехал состав.

Ранее в Амурской области поезд сбил трех пьяных мужчин, сообщил RT. Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Двое из мужчин погибли.

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