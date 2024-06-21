Ученые из Якутии провели вскрытие мумифицированного волка возрастом 44 тысячи лет

Специалисты лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутии вскрыли найденного мумифицированного волка возрастом около 44 тысячи лет. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Ученые взяли образцы сохранившихся органов животного, чтобы сравнить находку с современными представителями этого вида. Как рассказал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберт Протопопов, это первая в мире находка хищника позднего плейстоцена.

У специалистов есть задача узнать, чем питался волк. Протопопов отметил, что желудок хищника сохранился в изолированном виде.