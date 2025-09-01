Подводный энергокабель Estlink 1 между Эстонией и Финляндией вышел из строя

Подводная линия электропередачи EstLink 1 между Финляндией и Эстонией вышла из строя. Об этом сообщили на сайте оператора финской национальной электросетевой системы Fingrid .

Причиной произошедшего стала неисправность на преобразовательной подстанции около города Эспоо в Финляндии. Передача электричества прекратилась в 05:46 по местному времени (совпадает с московским).

Предполагается, что неисправность устранят в течение трех недель.

Протяженность Estlink 1 достигает 105 километров, мощность — 350 мегаватт.

В 2024 году повреждения зафиксировали на кабеле EstLink 2. По данным следствия, танкер Eagle S на протяжении почти 90 километров тащил по дну якорь, в результате чего повредил подводный кабель.