Подтверждение гибридной войны Запада против России увидели в словах Туска | 360°

09 мая 2024, 19:05
Подтверждение гибридной войны Запада против России увидели в словах Туска
Захарова: признание Туска о НАТО на Украине стало подтверждением гибридной войны
Признание польского премьер-министра Дональда Туска о присутствии на Украине военных НАТО стало очередным доказательством того, что Запад развязал против России гибридную войну. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — заявила собеседница агентства, отвечая на вопрос, как можно оценить слова польского политика.
Неожиданное признание премьер-министр Польши Дональд Туск сделал во время общения с парламентскими журналистами, отвечая на вопрос о помощи Украине.
Он признался, что без участия НАТО соседняя страна не смогла бы продержаться так долго. Туск добавил, что сейчас на Украине уже есть немного военных, которые выполняют работу наблюдателей и инженеров. Какая страна альянса их прислала, политик уточнять не стал.
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