Подтверждение гибридной войны Запада против России увидели в словах Туска | 360°

Важное 09 мая 2024, 19:05 Подтверждение гибридной войны Запада против России увидели в словах Туска Захарова: признание Туска о НАТО на Украине стало подтверждением гибридной войны Damian Burzykowski / Global Look Press

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Признание польского премьер-министра Дональда Туска о присутствии на Украине военных НАТО стало очередным доказательством того, что Запад развязал против России гибридную войну. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Подтверждение того, что Запад ведет против России гибридную войну», — заявила собеседница агентства, отвечая на вопрос, как можно оценить слова польского политика.

Неожиданное признание премьер-министр Польши Дональд Туск сделал во время общения с парламентскими журналистами, отвечая на вопрос о помощи Украине.

Он признался, что без участия НАТО соседняя страна не смогла бы продержаться так долго. Туск добавил, что сейчас на Украине уже есть немного военных, которые выполняют работу наблюдателей и инженеров. Какая страна альянса их прислала, политик уточнять не стал.