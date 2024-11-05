СМИ США в 2024 году упомянули Украину в 40 раз чаще, чем в 2000 году

В американских медиа Украину в 2024 году упомянули рекордное количество раз — в 40 раз чаще, чем в 2000 году. РИА «Новости» пришли к такому выводу, проанализировав публикации с 1 января по 31 октября 2024 года, а за предыдущие годы — с 1 января по 31 декабря.

В федеральных и региональных СМИ Украину упомянули порядка 81 тысячи раз с января по октябрь 2024 года. При том, что в 2020 году таких упоминаний было около 15,5 тысячи, а в 2000 году — всего две тысячи.

Это количество стало расти в 2004 году. На тот момент оно составило порядка семи тысяч упоминаний. Спустя еще четыре года об Украине стали реже говорить — около пяти тысяч раз, го все же чаще, чем о Северной Корее.

Прошло еще четыре года и количество упоминаний составило почти 5,5 тысячи раз, а спустя еще два года — порядка девяти тысяч раз.

Агентство отметило, что в текущей предвыборной кампании Украину в целом упоминали чаще, чем за предыдущие 25 лет.

В конце октября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина и ее западные союзники пытаются очернить российскую армию, распространяя фейк об отправке военных КНДР в зону спецоперации.