Подросток разбил знаменитый стеклянный мост над пропастью в Китае
SCMP: в Китае подросток разбил стеклянный мост над пропастью
Популярный стеклянный мост в китайской провинции Хэнань частично треснул, после того как подросток ударил по нему зонтиком. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
ЧП произошло в туристическом комплексе Baoquan Cliff World, имеющем наивысшую категорию 5A в системе оценки достопримечательностей Китая. После возникновения трещины сотрудники комплекса эвакуировали посетителей с моста и закрыли объект.
Администрация комплекса еще не сообщила, насколько серьезными оказались повреждения и какой тип стекла использовался. Также пока не раскрываются возможные изменения в мерах безопасности и сроки ремонта.
Ранее в провинции Цзилинь турист едва не погиб на стеклянном мосту, когда ветер сдул несколько панелей. Мужчина вцепился в перила, чтобы не упасть в пропасть, спустя 30 минут его спустили на землю.