Подросток по прозвищу «Большие яйца» ушел из Белого дома

Fox: подросток по прозвищу «Большие яйца» Коростин ушел с поста в Белом доме

Подросток Эдвард Коростин, известный как «Большие яйца», покинул пост в Департаменте государственной эффективности США при администрации Дональда Трампа. Об этом телеканалу Fox News рассказал неназванный представитель Белого дома.

Коростин получил это прозвище, когда зарегистрировался на LinkedIn под таким именем.

«Ну, люди на LinkedIn относятся к себе очень серьезно и не любят рисковать, и я подумал: „Ну, я не хочу быть ни тем, ни другим“», — объяснил молодой человек.

Источники телеканала ABC ранее сообщили, что сотрудники DOGE, который ранее возглавлял Илон Маск, боятся, что после его конфликта с Дональдом Трампом начнутся политически мотивированные расследования в их адрес.

Ранее Маск объявил о постепенном уходе из политики. Причинами решения стали его разочарование от незначительных результатов, а также возросшее количество угроз.