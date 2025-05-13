Подростков, осквернивших «Бронзового солдата», задержали в Эстонии

В Таллине задержаны вандалы, осквернившие памятник Воину-освободителю, известный как «Бронзовый солдат». Об этом сообщили в полиции Эстонии.

«Полиция установила личности и задержала осквернивших памятник „Бронзовый солдат“. Речь идет о несовершеннолетних», — сказала начальник Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоотер в интервью порталу Delfi.

Вечером 10 мая монумент измазали белой краской и нанесли надписи на эстонском языке с обеих сторон скульптуры. На следующий день полиция возбудила дело о вандализме. Эстонский военный музей взял на себя обязательство очистить памятник.

Ранее вандалы осквернили памятник советским воинам в Эстонии. Злоумышленники разбили цветочные горшки и разбросали свечи на мемориале советским воинам в Раквере. Полиция начала проверку.