Подростки в Шанхае помочились в суп и получили многомиллионный штраф

Jornal de Notícias: в Шанхае подростки помочились в суп в ресторане

Двое подростков устроили отвратительную шутку в шанхайском ресторане, помочившись в кастрюлю с супом и выложив видео в соцсети. Об этом сообщило издание Jornal de Notícias со ссылкой на решение суда.

Этот случай произошел в феврале в одном из ресторанов Шанхая, руководство которого пообещало полную компенсацию четырем тысячам пострадавших клиентов.

Суд обязал 17-летних нарушителей выплатить штраф в размере 2,2 миллиона юаней, что эквивалентно приблизительно 26 миллионам рублей.

В сумму штрафа вошли 130 тысяч юаней (около 1,5 миллиона рублей) за уборку и замену продуктов. Оставшиеся 2,07 миллиона юаней (приблизительно 24,5 миллиона рублей) назначили в качестве компенсации за потерю дохода и ущерб репутации, а также за судебные издержки.

