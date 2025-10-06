Подростки разграбили особняки экс-главы РАО Федотова в Англии

Три особняка бизнесмена и бывшего главы Российской авторской организации (РАО) Сергея Федотова разграбили в Англии. Об этом сообщило Daily Mail.

По данным издания, особняки расположены в районе «Голливудских холмов Брайтона», в них никто не живет уже более 10 лет. Подростки выбрали эти здания как заброшенную игровую площадку, где стали регулярно устраивать вечеринки. Они разграбили помещения и изрисовали их граффити.

В 2012 году Федотов купил два дома за 2,8 миллиона фунтов стерлингов и 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Третий особняк стоил 2,5 миллиона фунтов. Еще около двух миллионов бизнесмен потратил на их реконструкцию. В 2020 году суд приговорил его к пяти годам колонии за аферу с авторскими гонорарами.

