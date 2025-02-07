Подростка из Финляндии задержали за незаконное пересечение границы с Россией

В Финляндии подросток незаконно пересек границу с Россией, молодого человека задержали. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую погранохрану.
«Мы связались с его родителями и попытались разобраться в ситуации вместе с ними», — заявил лейтенант пограничной охраны Юго-Восточной Финляндии.
Мальчик пробрался через границу в районе Кархусуо в Иматре. Он сделал это в одиночку.
Ранее ученика финской гимназии не пустили на экскурсию на атомную электростанцию «Олкилуото». Причиной стало двойное гражданство мальчика — российское и финское. По словам представителей АЭС, они не пустили ученика из соображений безопасности и «сложившейся мировой ситуации». Мать школьника обвинила администрацию станции в дискриминации
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