Подразделения Минобороны России попали под санкции США

Администрация США ввела санкции против некоторых российских структур, включая два управления Минобороны. Об этом говорится в уведомлении госдепа, размещенном 3 августа в Федеральном реестре .

Решение о рестрикциях вступило в силу 24 июня. В список санкций попали Главное ракетно-артиллерийское управление МО, Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, Сухопутные войска и 1061-й центр материально-технического обеспечения.

Ограничения затронули компании «Гидеон Альфа» и ООО «Интернэшнл инвест компани». Власти США не уточнили, в чем заключаются предъявляемые претензии.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что авторами незаконной санкционной политики против России стали ЕС, США, Канада, Япония и Австралия.