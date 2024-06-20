Подпись патриарха Варфоломея под коммюнике саммита в Швейцарии возмутила Турцию

Греческий патриархат в Стамбуле принял участие в саммите по Украине в Швейцарии, а патриарх Варфоломей поставил подпись под итоговым заявлением. Возмущенная этим Турция обратилась к организаторам за разъяснениями, сообщил в соцсети X официальный представитель МИД страны Онджю Кечели.

Пресс-секретарь опроверг информацию о том, что патриарх Варфоломей участвовал в саммите в государственном статусе. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, по словам Кечели, не встречался с главой церкви на полях мероприятия.

«Что касается утверждений о том, что название Греческого патриархата Стамбула было добавлено в качестве подписанта в совместную декларацию, принятую по итогам саммита <…>, то были запрошены объяснения от организаторов саммита, Швейцарии и Украины», — сказал он.

Кечели заявил, что Турция не изменила свое отношение к Греческому патриархату в Стамбуле. Страна не признала вселенский статус Константинопольской церкви.