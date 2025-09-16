Подозреваемый в убийстве Кирка признался в содеянном друзьям в соцсети

Тайлер Джеймс Робинсон, которого подозревают в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, признался в содеянном в социальной сети. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Это был я вчера. Простите меня за все», — написал он друзьям в Discord.

Как уточнили в материале, сообщение отправили за два часа до того, как власти объявили о задержании молодого человека.

В 31-летнего Кирка стреляли 10 сентября во время выступления в Университете Юты. Он скончался в больнице. Активист, сторонник Дональда Трампа, был известен своей критикой военной помощи Украине.

Робинсона задержали 11 сентября — его передал полиции отец, которому тот признался в содеянном. По данным властей Юты, молодой человек действовал в одиночку. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на смертный приговор для Робинсона.