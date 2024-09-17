Подозреваемый в покушении на Трампа не успел выстрелить

Секретная служба США: подозреваемый Раут не стрелял и не мог видеть Трампа

Американец Райан Уэсли Раут, задержанный по делу о покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, не мог видеть политика и не стрелял в него. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу, его процитировал телеканал CNN .

По его словам, подозреваемый не открывал огонь в сторону охраны или экс-президента.

«Он не имел возможности видеть Трампа с того места, где находился. Он не стрелял в наших агентов», — сообщил Роу.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы добавил, что Раут находился рядом с гольф-полем около 12 часов. После первого покушения в июле охрану Трампа усилили до максимально возможной, подчеркнул Роу.

Ранее знакомая Раута рассказала о его намерении убить не только Трампа, но и президента Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Поведение мужчины показалось ей «антисоциальным» и опасным, и она сообщила об этом сотруднику Таможенной и пограничной службы в международном аэропорту имени Даллеса.