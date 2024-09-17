Подозреваемый в покушении на Трампа хотел убить Путина и Ким Чен Ына

Американец Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа, угрожал расправиться с лидерами России и КНДР Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном. Об этом The Wall Street Journal рассказала знакомая мужчины Челси Уолш.

Девушка познакомилась с Раутом в Киеве в 2022 году. Тогда американец признался Уолш в желании убить Ким Чен Ына и Путина. Он также упоминал Трампа и лидера США Джо Байдена, но собеседница издания не смогла вспомнить, угрожал ли он им.

Поведение Раута показалось Уолш «антисоциальным» и «хищническим». Девушка включила мужчину в список людей, чьи действия считала опасными. Она передала перечень сотруднику Таможенной и пограничной службы в международном аэропорту имени Даллеса.

Окружающие неоднократно жаловались на Раута. Американцы сообщали властям о его «беспорядочном» поведении.