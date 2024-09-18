Подозреваемый в покушении на Трампа был бездомным в Киеве

Time: подозреваемый в покушении на Трампа в Киеве ночевал в солдатских казармах

Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на экс-президента США Дональда Трампа, при посещении Киева был «по сути бездомным». Об этом написал журнал Time .

«Раут был „по сути бездомным“ в Киеве и иногда останавливался на базах или в казармах украинских военных частей», — сообщило издание.

Источники журнала рассказали, что 58-летний Раут «часто и эксцентрично» появлялся в центре украинской столицы.

Райан Уэсли Раут ранее пытался завербовать афганских солдат для участия в боевых действиях на Украине. Он заявлял, что готов сражаться в рядах ВСУ, «бороться и умереть». Раут является ярым фанатом Украины.