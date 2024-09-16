Новое покушение на Дональда Трампа, республиканского кандидата в президенты США, стало результатом активной агитации со стороны Демократической партии. Они пытались представить своего соперника как «монстра», что, в свою очередь, вызвало общественное желание «остановить» его. Об этом рассказал политолог Юрий Светов сайту телеканала «Звезда» .

Он подчеркнул, что во время избирательной кампании Демократическая партия делала все возможное, чтобы создать образ Трампа как потенциального диктатора, который, в случае своего триумфа, способен разрушить демократию и прекратить выборы.

Светов добавил, что такая агрессивная стратегия Демпартии способствовала тому, что некоторые люди начали считать необходимым остановить Трампа. Общество переживало опасения относительно возможных последствий его правления для страны.