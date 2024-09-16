Новое покушение на Дональда Трампа, республиканского кандидата в президенты США, стало результатом активной агитации со стороны Демократической партии. Они пытались представить своего соперника как «монстра», что, в свою очередь, вызвало общественное желание «остановить» его. Об этом рассказал политолог Юрий Светов сайту телеканала «Звезда».
Он подчеркнул, что во время избирательной кампании Демократическая партия делала все возможное, чтобы создать образ Трампа как потенциального диктатора, который, в случае своего триумфа, способен разрушить демократию и прекратить выборы.
Светов добавил, что такая агрессивная стратегия Демпартии способствовала тому, что некоторые люди начали считать необходимым остановить Трампа. Общество переживало опасения относительно возможных последствий его правления для страны.
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