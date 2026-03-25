Подозреваемых в поджоге оборонного завода в Чехии взяли под стражу

Сотрудники полиции Чехии и Словакии задержали трех подозреваемых в умышленном поджоге склада оборонного завода в Пардубице. Суды двух стран вынесли решение об аресте задержанных. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции.

В ведомстве уточнили, что под стражу взяли двух граждан Чехии и одного американца,

«Мы продолжаем интенсивную работу по задержанию остальных подозреваемых, в том числе в сотрудничестве с зарубежными партнерами», — добавили в пресс-службе.

Главный прокурор Праги Зденек Штепанек в беседе с журналистами заявил, что в ближайшее время всем арестованным предъявят обвинение в совершении теракта и участие в террористической группе.

Склад оружейной компании LPP Holding в Пардубице загорелся рано утром в минувшую пятницу, 20 марта. Ответственность за поджег на себя взяла ранее неизвестная группировка The Earthquake Faction («Фракция землетрясения»).

Организация заявила, что пошла на поджог помещения в знак протеста из-за поставок вооружения Израилю, который ведет боевые действия против Палестины, Ирана и Ливана.

По данным Reuters, компания в 2023 году готовилась подписать договор о сотрудничестве с израильским производителем беспилотников Elbit Systems. Но сделка так и не состоялась.

В конце марта в промышленной зоне Пардубицы сожгли склад украинской компании Archer, производившей тепловизоры для ВСУ. Как сообщил генеральный директор завода Александр Яременко, за поджогом стояли неизвестные люди в масках.