Подозреваемых по делу об утечке разведданных задержали в Израиле

Силовики в Израиле задержали сразу нескольких подозреваемых в сливе разведданных о военных планах страны. Как сообщило издание Haaretz, один из низ мог работать в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
«Один из задержанных в ходе текущего расследования связан с офисом Нетаньяху и тесно сотрудничал с ним во время войны в Газе», — ответили авторы материала.
Сам премьер-министр говорил, что из его офиса никого не допрашивали и не задерживали. По данным журналистов, эти разведданные могут помешать достижению целей войны в секторе Газа. Секретные документы датированы 15 и 16 октября. При этом в интернете они появились 18 октября. На документах стоял гриф «совершенно секретно». Согласно рассекреченным материалам, Израиль планирует учения военно-воздушных сил с использованием ракет класса «воздух-земля».
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