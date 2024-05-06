Подозреваемых по делу о вербовке Украиной подростков задержали в Белоруссии | 360°

Мир 06 мая 2024, 11:05 Подозреваемых по делу о вербовке Украиной подростков задержали в Белоруссии Четырех человек задержали в Белоруссии по делу о вербовке Украиной подростков РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов в Белоруссии задержали четырех человек в рамках уголовного дела о вербовке белорусских подростков со стороны Украины. Об этом РИА «Новости» рассказал глава МИД республики Сергей Алейник.

«Буквально недавно выявили группу студентов, которых завербовали украинские спецслужбы для совершения террористических актов. Сейчас идут следственные действия, ситуации дадут соответствующую уголовно-процессуальную оценку», — заявил он.

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Министр отметил, что вербовка молодых людей является вдвойне антигуманной.

«Подобная деятельность по линии дипломатических представительств является незаконной как с позиции международного права, так и с позиции национального законодательства подавляющего числа государств», — заключил глава ведомства.

В начале апреля в приграничных с Украиной регионах Белоруссии задержали 12 местных жителей, которые создавали тайники с взрывчаткой по указанию украинских кураторов.