Подозреваемой в нападении на мэра немецкого города стала приемная дочь

Bild: покушение на мэра Штальцер могла заказать ее приемная дочь

Мэр города Хердеке в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия Ирис Штальцер могла стать жертвой покушения, которое устроила ее приемная дочь. Об этом сообщила газета Bild.

По данным издания, соответствующую информацию полицейские получили от самого бургомистра. Штальцер заподозрила в преступлении свою 17-летнюю падчерицу и сообщила об этом следователям.

Неизвестные напали на мэра города Хердеке прямо на улице во вторник, 7 октября.

Женщина получила ножевые ранения в живот и спину. Она смогла добраться до своего дома, где ее нашли приемные дети.

Перед тем как потерять сознание, Ирис Штальцер успела рассказать, что на нее напали несколько мужчин на улице.

Сейчас политик находится в больнице в тяжелом состоянии. Она заняла пост градоначальника 10 дней назад. Мотивы преступления устанавливаются.