Подозреваемого в убийстве украинского юриста Портнова экстрадировали в Испанию

Германия выдала Испании подозреваемого в убийстве украинского юриста и политика Андрея Портнова. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мадридского суда.

Портнова застрелили 21 мая прошлого года в пригороде испанской столицы Посуэло-де-Аларконе, когда он привез детей в школу.

В феврале подозреваемого — предположительно, гражданина Украины — задержали в Германии. Обстоятельства и мотивы преступления остаются засекреченными.

С 2011 по 2014 годы Портнов был советником бывшего президента Виктора Януковича, руководил Главным управлением по вопросам судебной реформы и судоустройства.

Под его руководством в 2012 году приняли новый Уголовно-процессуальный кодекс страны. После Евромайдана уехал из страны, но вернулся в 2019 году, когда на президентских выборах победил Владимир Зеленский.

Вновь покинул Украину после начала специальной военной операции.