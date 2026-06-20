Подозреваемого в убийстве россиянина в Польше арестовали на три месяца

Окружной суд Люблина назначил три месяца ареста подозреваемому в убийстве россиянина городе Бяла-Подляска. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Люблинского воеводства.

В ведомстве уточнили, что под подозрение попал гражданин Грузии, которому грозит пожизненное заключение.

«Окружной суд Люблин-Запад применил к подозреваемому меру пресечения в виде временного ареста на период трех месяцев», — заявили в пресс-службе.

Тело россиянина с огнестрельными ранениями обнаружили рядом с парковкой на улице Королевы Ядвиги Бяла-Подляски в минувший понедельник, 15 июня. Мужчина погиб от выстрелов в упор со стороны неизвестного, который сбежал с места преступления.

По данным РИА «Новости», погибшим оказался переехавший в Польшу российский художник Семен Скрепецкий (настоящее имя — Роберт Кузовков).

Сначала по подозрению в убийстве польские полицейские задержали двух граждан Белоруссии, но после допроса отпустили. О задержании нового подозреваемого с грузинским паспортом стало известно 18 июня.