Италия спустя более чем три месяца выдала Германии подозреваемого в подрыве «Северных потоков» украинца Сергея Кузнецова. Об этом сообщило агентство DPA .

В ближайшее время его доставят в Карлсруэ, где находится Генпрокуратура ФРГ. Предположительно, суд пройдет в Гамбурге, защищать Кузнецова будет адвокатское бюро Menaker.

«Мы можем подтвердить, что наше бюро уполномочено осуществлять защиту по уголовному делу, связанному с так называемым комплексом „Северный поток“», — подтвердили ТАСС в компании.

Западные журналисты не исключили, что итоги трехлетнего расследования диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» могут ослабить единство Европы и лишить Украину поддержки союзников.