Подозреваемого в подготовке покушения на кронпринцессу задержали в Нидерландах

В Нидерландах полиция арестовала человека, подозреваемого в подготовке покушения на наследную принцессу Амалию и ее сестру принцессу Алексию. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad со ссылкой на данные прокуратуры.

Им оказался 33-летний мужчина из Гааги. Следствие установило, что он начал планировать нападение в феврале. Во время обыска у него нашли два топора с вырезанными на них именами принцесс и нацистскими приветствиями, а также записку, где упоминались дочери монарха и говорилось о намерении устроить «кровавую бойню». Первое судебное заседание по делу назначено на 4 мая.

В 2022 году принцесса Амалия сталкивалась с угрозами, из-за которых ей пришлось покинуть студенческое общежитие в Амстердаме.

