Подлодку с тоннами кокаина поймали в Северной Атлантике

Полиция Португалии сообщила о поимке подлодки наркокартеля с тоннами кокаина

Перевозившую тонны кокаина подводную лодку наркокартеля задержали в районе Азорского архипелага в Северной Атлантике. Об этом со ссылкой на пресс-службу судебной полиции Португалии сообщила газета The Daily Mail .

В ведомстве подчеркнули, что в операции по поимке субмарины приняли участие корабли и самолеты военного флота Великобритании и США.

Представитель полиции назвал изъятую партию наркотиков рекордной за всю историю борьбы с наркотрафиком. Он подчеркнул, что ее предварительная стоимость составила 718 миллионов долларов.

Во время захвата подлодки члены экипажа успели выбросить за борт 35 из 300 мешков с наркотиками, которые находились на борту.

Управляли субмариной трое граждан Колумбии и один венесуэлец. После задержания их арестовали.

Президент США Дональд Трамп после проведенной операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро объявил о пресечении 97% поставок наркотиков водным путем.

Он добавил, что теперь пришло время обратить внимание на сушу, и пригрозил провести операцию против наркокартелей Мексики.