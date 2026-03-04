В США заявили об уничтожении 17 кораблей иранского флота, включая подлодку

Американская армия ликвидировала 17 судов иранского флота, среди которых числится и подводная лодка. Об этом заявил глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер во время выступления. Видео с его речью разместили на странице командования в соцсети Х.

«К настоящему моменту мы уничтожили 17 иранских кораблей, в том числе наиболее исправную подводную лодку, у которой теперь пробоина в корпусе», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что иранский беспилотник ударил по радиолокационной станции США в ближневосточном регионе. Американские войска использовали локатор для отслеживания ракет, самолетов и иных воздушных целей.

Ночью газета The Washington Post сообщила, что иранский дрон поразил здание резидентуры Центрального разведывательного управления США в посольстве в Саудовской Аравии. Для Ирана это стало некоторой символической победой над исламской республикой.