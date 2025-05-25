Подключившийся к созвону британец без штанов случайно встал и потерял работу

Увольнением закончился рабочий видеозвонок для британца, решившего пообщаться с коллегами без штанов и нижнего белья. Как сообщила газета Manchester Evening News , мужчина забыл про включенную камеру и встал со стула — поправить запутавшийся провод ноутбука.

О курьезной ситуации журналисты узнали из судебного разбирательства. Британец посчитал увольнение необоснованным и подал иск к работодателю, в котором написал, что на видеозвонок надел «нижнее белье телесного цвета».

С жалобой к руководству на невольного эксгибициониста обратились коллеги. В ходе внутреннего разбирательства британец потерял работу. Попытка обжаловать увольнение через суд провалилась. Его иск после рассмотрения отклонили.

В начале этой недели краснодарская полиция объявила, что начала поиск двух голых девушек, которые распевали гимн России, высунувшись из машины. В ведомстве уточнили, что скандальное видео разошлось по социальным сетям. Правоохранители пообещали установить личности всех участников перформанса, а после проверки принять решение о заведении дела.