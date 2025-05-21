Распевавших гимн голых россиянок проверит полиция Ейска

В Краснодарском крае полиция заинтересовалась видео, на котором две голые девушки пели гимн России, высунувшись из люка движущейся машины. Об этом сообщили в Telegram-канале отдела МВД России по Ейскому району.

«В сети Интернет выявлена публикация, автор которой утверждает, что в Ейске девушки вели себя непристойно», — уточнили в ведомстве.

Правоохранители инициировали проверку, а также занялись установлением личностей всех участников того заезда. В полиции отметили, что после завершения разбирательства их действиям дадут правовую оценку.

До этого Telegram-канал «ЧП Ейск» сообщал, что голые девочки катались по микрорайону и пели российский гимн.

Ранее в Екатеринбурге задержали девушку, которая разделась на дороге, ползала на коленях, а потом бросилась грудью на машину полиции.