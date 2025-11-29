Подходит к концу. В Венгрии заявили о скором завершении конфликта Украине

Конфликт на Украине вступает в финальную стадию — такое мнение высказал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, говоря о визите украинской делегации в США. Свой комментарий он оставил в соцсети X .

«Конфликт подходит к концу», — заверил эксперт.

Он предположил, что Киев может представить «последнее предложение» перед тем, как Вашингтон и Москва окончательно согласуют параметры договоренностей по Украине уже на следующей неделе.

Кошкович также подчеркнул, что единственным европейским лидером, чья позиция будет фактически представлена на переговорах, станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сегодня секретарь СНБО Украины Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация уже направляется в США. Он заявил, что Киев продолжит согласование всех наработок по мирному урегулированию.