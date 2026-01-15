Подготовка к войне с Россией. Литва построит новый приграничный полигон

В рамках подготовки к войне с Россией власти Литвы распорядились построить полигон у литовско-польской границы, частично перекрыв Сувалкский коридор из Белоруссии в Калининградскую область. Об этом сообщил в телеграм-канале военкор Александр Коц.

«Становится очевидным, как нас будут провоцировать на большую войну с Европой. <…> Вслед за учениями по блокаде Калининградской области, НАТО решили тупо перекрыть Сувалкский коридор. Ну или, как минимум, значительно его усилить», — заявил он.

Новый полигон бригадного уровня появится у города Капчяместис недалеко от литовско-польской границы и ближайшей дороги из Белоруссии в Калининградскую область. Коц объяснил, что это позволит НАТО усилить группировку в стратегическом коридоре, чтобы в случае конфликта сдержать продвижение российских войск.

Ранее Минобороны Литвы объявило об оснащении мостов на границе с Россией и Белоруссией устройствами для взрывчатки. Одновременно военные начали углублять оросительные каналы, чтобы в случае необходимости использовать как противотанковые заграждения.