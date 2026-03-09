Поддубный указал на главную ошибку американцев перед атакой на Иран
Поддубный: США не хватит оружия для войны с Ираном из-за поставок на Украину
Военная помощь Украине оставила военные базы США на Ближнем Востоке с дефицитом средств противовоздушной обороны, сделав их доступными целями для ударов со стороны Ирана. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы «Вести» Евгений Поддубный.
Он подчеркнул, что группировка США не готовилась к длительным боевым действиям против Ирана.
«Не готовилась в первую очередь по запасам средств противовоздушной обороны, я имею в виду противоракеты. Они истощаются. Истощаются также и наступательные средства», — заявил Поддубный.
Журналист добавил, что нехватка вооружений у американских военных связана прежде всего с поставками на Украину. Переданные ВСУ ракеты просто сгорели в зоне проведения специальной военной операции.
Корпус стражей Исламской революции в понедельник, 9 марта, объявил об успешном поражении пяти американских военных баз в странах Ближнего Востока и целей в районе Хайфы и Тель-Авива в Израиле. В ведомстве заявили, что для удара иранские войска использовали сверхтяжелые ракеты.