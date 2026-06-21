Поддержка монархии в Британии упала до минимального уровня за 30 лет

Уровень поддержки монархии в Великобритании опустился до 55%, что стало самым низким показателем с момента начала анализа в 1993 году. Данные привели в исследовании компании Ipsos, на которое сослалась газета The Telegraph .

За последние три года доля британцев, выступающих за сохранение королевской власти, сократилась на 11%. Для сравнения: в начале девяностых годов монархию поддерживали 69% жителей страны.

Наибольшее падение интереса зафиксировали среди молодежи. В возрастной группе от 18 до 34 лет за сохранение монархии выступают лишь 33% опрошенных, хотя в 2013 году таких было 74%.

Рекордный уровень поддержки отмечался в 2012 году, когда страна праздновала 60-летие правления королевы Елизаветы II. Тогда положительные ответы в социологических опросах достигали около 80%.

Из-за проблем с репутацией королевской семьи нынешний правитель Великобритании Карл III может стать последним монархом в истории страны.