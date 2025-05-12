Руководители 48 немецких концернов признали, что их предшественники поддерживали фашизм во время гитлеровского режима. Об этом сообщило издание Evrensel .

«Известно, что в приходе фашистского режима к власти в Германии большую роль сыграли немецкие концерны. Руководители многих компаний, прежде всего Альфред Крупп, стали членами фашистской партии НСДАП еще до начала ее пребывания у руля, оказывали ей всяческую поддержку», — напомнили авторы материала.

Одних руководителей судили, другие откупились и скрыли свои преступления, треть предпочли молчать и поныне. Они признались в поддержке фашизма лишь в 80-ю годовщину Победы во Второй мировой войне. Речь идет о таких компаниях, как Adidas, Allianz, BMW, Deutsche Bahn, Hugo Boss, Lufthansa, Oetker, Trumpf, Volkswagen и Wacker Chemie. Все они использовали рабский труд.

Таким образом монополисты признали связь между капиталом и фашизмом, на которую коммунисты обращали внимание с начала 1920-х годов.

В Берлине 9 мая задержали уличного музыканта, сыгравшего на улице гимн Советского Союза. Исполнителю скрутили руки, его конвоировали два человека.