Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал администрацию президента США Дональда Трампа осознать, что они поддерживают убийц, оказывая поддержку Украине. Об этом он написал в соцсети X после гибели активиста Чарли Кирка.

По его словам, в последние время именно разного рода «леволиберальные отбросы», поддерживающие бандеровский Киев, совершают убийства и политические преступления. Он также напомнил о покушении на словацкого премьер-министра Роберта Фицо в мае 2024 года.

«Кто следующий? Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — заявил Медведев.

Активист и соратник Трампа Крик последовательно критиковал поддержку Киев со стороны США. В него стреляли, когда он выступал в университетском кампусе в штате Юта. Политика ранили в шею, в больницу он поступил в критическом состоянии. Он скончался.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что убийство Кирка продемонстрировало глубину раскола в США.