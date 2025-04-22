В числе кардиналов, которым предстоит избрать нового папу римского, оказался глава украинской греко-католической епархии в Австралии Микола Бычок. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Украинский кардинал прославился тем, что открыто поддерживает киевский режим и ВСУ. Он не раз публиковал в соцсетях провокационные фотографии, в частности, с поддержкой так называемой АТО в Донбассе в 2014–2015 годах.

Издание отметило, что Бычок родился в Тернополе в 1980 году. Он обучался пастырскому богословию на Украине и в Польше, а в 2005 году его рукоположили в священники во Львове. Позже служил в американском штате Нью-Джерси, а с 2020 года — в Соборе святых Петра и Павла в Мельбурне.

Папа римский Франциск провозгласил его кардиналом в прошлом году. Бычок стал самым молодым кардиналом, так как на момент своего возведения в сан достиг возраста 44 лет.

Ранее политсоветник Сергей Маркелов предположил, что преемник папы римского Франциска будет находиться в оппозиции политическому западному миру.