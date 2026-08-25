Вылетевший из ФРГ военный борт США подал сигнал бедствия над Европой

Военно-транспортный самолет США, вылетевший из Германии, подал сигнал бедствия в небе над Европой. Об этом свидетельствуют данные сайта отслеживания полетов Flightradar24 .

Самолет ВВС США передал аварийный код Squawk 7700. Он обозначает общую чрезвычайную ситуацию на борту, в числе которых могут быть разгерметизация, пожар, нехватка топлива или отказ двигателя.

Американский транспортник вылетел с немецкой авиабазы Шпангдалем. Сейчас воздушное судно летит в небе над Чехией.

Ранее на Аляске потерпел крушение самолет Cessna 441 с восемью людьми на борту. Пилот и пассажиры погибли. Авиакатастрофа произошла близ мыса Кейп-Ньюнхем, где находятся военный аэродром и радиолокационная станция ВВС США.