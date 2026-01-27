Sohu: Путин предложил США миллиард в Совет мира из замороженных активов РФ

Предложение президента России Владимира Путина направить миллиард долларов в созданный лидером США Дональдом Трампом Совет мира назвали подарком с подвохом. Об этом высказались аналитики китайского портала Sohu .

По их оценке, ключевое условие предложения заключается в том, что деньги поступят из замороженных российских активов.

«Если Трамп примет миллиард долларов, это означает, что США должны юридически признать тот факт, что эти деньги по-прежнему принадлежат России. Только владелец активов имеет право решать, как им распоряжаться», — заметили аналитики.

Это, по мнению специалистов, подрывает правовые и моральные аргументы западных сторонников прямой конфискации российских средств.

Ранее Путин поблагодарил Трампа за приглашение войти в Совет мира и заявил, что Россия готова направить в новую структуру один миллиард долларов из активов, замороженных предыдущей американской администрацией.